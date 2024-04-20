Пять новых пешеходных тропинок появятся во Фрязино

Благодаря «Народным тропам» жители могут «срезать» дорогу и добираться до пунктов назначения гораздо быстрее. Программа «Пешком» помогает делать привычные маршруты до школ, магазинов и автобусных остановок более удобными.

В этом сезоне планируется обустройство пяти тропинок. Дети и горожане смогут комфортно передвигаться от дома № 13 на улице Ленина до детского сада № 2, от сада № 10 по проспекту Мира до лицея имени Героя Советского Союза Б. Н. Ерёшаева и вдоль самой школы, а также от дворов домов 23, 25, 25А и проспекта Павла Блинова, дом 2 к корпусу Б школы № 1.

Взрослые смогут быстрее добраться до электричек или магазинов благодаря благоустроенной тропинке рядом со станцией «Фрязино-пассажирская» Московской железной дороги. Все работы планируют завершить к концу июля. Подробную информацию можно найти на сайте ГУСТ МО.

В ведомстве отметили, что народные тропы обустроят по единому стандарту: шириной порядка двух метров с асфальтовым покрытием и бордюром.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей. «Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.