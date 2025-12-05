Пять комплексов Подмосковья отправили на переработку 20 тысяч тонн пластика с января

Пять комплексов по переработке отходов в Московской области с января направили на переработку свыше 20 тысяч тонн полиэтилентерефталата, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

С начала года пять комплексов по переработке отходов в Московской области отправили на переработку более 20 тысяч тонн полиэтилентерефталата. Наибольший объем вторичных ресурсов обработали КПО «Восток» — 7,8 тысячи тонн, КПО «Нева» — 5,2 тысячи тонн, КПО «Юг» — 4,9 тысячи тонн, КПО «Дон» — 4 тысячи тонн и КПО «Север» — 3,2 тысячи тонн.

Полиэтилентерефталат является одним из самых безопасных видов пластика. Из него производят экологичную упаковку и изделия, которые используются в пищевой промышленности, машиностроении, электротехнике и быту.

Организация эффективной системы переработки пластиковых отходов в Подмосковье способствует сохранению окружающей среды и улучшению качества жизни жителей региона. Важную роль в этом направлении играют перерабатывающие предприятия области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.