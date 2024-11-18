По дворам Жуковского прошли пешие обходы

Пешие обходы по дворовым территориям Жуковского провели первый заместитель главы Алла Дунаевич и заместители главы Ольга Алферова, Юлия Степанова и Григорий Грибанов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Вместе с жителями, депутатами городского Совета депутатов и представителями управляющих компаний они проверили содержание дворовых территорий на улицах Жуковская, Солнечная, Баженова, Гринчика и Осипенко.

В рамках обходов данных дворов были выявлены замечания по содержанию контейнерных площадок, уборке мусора, а также ремонту элементов детской игровой площадки. Кроме того, жители обратились с вопросом об установке дополнительных камер системы «Безопасный регион» и ремонта двери подъезда. Все замечания взяты в работу управляющими и обслуживающими организациями города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.