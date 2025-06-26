Первый замминистра ЖКХ Подмосковья ответил на вопросы по обновлению объектов ЖКХ

В рамкой прямой линии, организованной командой министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, поступило 250 вопросов по эксплуатации объектов водоснабжения и водоотведения области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Акцент был сделан на разбор ситуаций в режиме реального времени. В течение часа первый заместитель министра Владимир Векленко ответил на максимальное количество вопросов, заданных в прямом эфире жителями Лосино-Петровского, Пушкинского, Одинцовского, Егорьевска, Химок, Ленинского, Рузского, Можайского и других округов.

Ключевые темы обсуждения касались:

качества воды;

планов ремонта и модернизации сетей водоотведения и водоснабжения;

эксплуатации объектов ЖКХ;

качества работы очистных сооружений.

На улице Пушкина в Лосино-Петровском будет достроен участок сети водоснабжения, который позволит подключить микрорайон Лукино-Варино и старую часть города к новому ВЗУ. Увеличение числа абонентов приведtт к снижению подстоя и подаче чистой воды. Мероприятия завершат в I квартале следующего года.

Вопрос, касающийся работы ВЗУ вблизи жилого комплекса «Парк Апрель» задала жительница Наро-Фоминского городского округа. Специалистами министерства будет проведено выездное обследование и, в случае, если будут установлены сбои и частые отключения — ресурсоснабжающей организации будут даны рекомендации по замене оборудования.

Заявительница из Воскресенска обратилась по вопросу состояния труб по улице Ломоносова. Ранее там работал завод по производству коммуникаций из асбестоцемента. Сейчас ресурсоснабжающая организация рассмотрит возможность включения сети в инвестпрограмму для замены на современный трубопровод из полиэтилена низкого давления.

На все вопросы, которые не успели прозвучать в прямом эфире, ответы будут направлены в личные кабинеты на портале Госуслуг в установленные законом сроки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.