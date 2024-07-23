Первый заместитель главы Люберец проверил ход ремонта Красковского КЦ

сегодня в 17:13

Первый заместитель главы городского округа Люберцы Илья Мотовилов проверил ход ремонтных работ в Красковском культурном центре. Он провел встречу в формате срочной выездной администрации, передает пресс-служба администрации городского округа.

«В учреждении проходит ремонт крылец главного и запасных входов, а также работы по облицовке цоколя здания. В настоящее время выполнена кладка наружных кирпичных стен, проведена гидроизоляция, армирование подстилающих слоев, проводится устройство цементных стяжек», — отметил Илья Мотовилов.

Завершить ремонт планируется в августе текущего года. Учреждение в полном объеме возобновит свою работу.

В настоящее время в Красковском культурном центре и структурных подразделениях работает более 60 клубных формирований для детей и взрослых, в них занимаются порядка 1 300 человек. Воспитанники центра ежегодно становятся победителями и лауреатами конкурсов международного, федерального и регионального уровней.

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