Первая полностью автоматизированная котельная начнет работу в Сергиевом Посаде

Котельная на ул. Вознесенской, которая обеспечивает теплом не только жилой фонд, но и школу № 7, была выкуплена администрацией Сергиево-Посадского городского округа в июне 2024 года. Это была вынужденная мера, так как предыдущий собственник не справлялся с содержанием оборудования, и от жителей часто поступали жалобы на качество отопления и горячей воды. Изношенные котлы не подлежали восстановлению. Перед отопительным сезоном 2024/2025 годов здесь заменили один из котлов. Но проблему это решило не полностью, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Новый котел выдает тепла больше, чем требуется, поэтому летом у нас возникал перерасход, который не покрывали платежи жителей. Было принято решение приобрести другой котел меньшей мощности. В итоге, согласно проекту, мощный котел будет работать зимой, и его производительности будет достаточно. Второй котел будет задействован летом — для подогрева воды. В ближайшее время будет завершена обвязка котла. Важно отметить, что планово-ремонтные работы будут завершены строго по графику», — сообщил Валерий Ховрачев, исполняющий обязанности директора МУП «РКС».

В среду на объекте побывала глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова и оценила ход работ.

«Эта котельная практически приведена в нормативное состояние перед отопительным сезоном. Она станет первой муниципальной котельной округа, полностью автоматизированной и оснащенной датчиками. Постоянное нахождение персонала на объекте не потребуется. Пора переходить на цифровизацию», — подчеркнула глава округа Оксана Ероханова.

Также проведено техническое перевооружение котельной и благоустройство прилегающей территории: был уложен асфальт, установлено ограждение, оборудованы входная и въездная группы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.

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