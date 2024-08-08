Первая площадка для раздельного сбора отходов в Раменском появится в августе

Как отметил Эдуард Малышев, это первая площадка Московской области, где сотрудники будут проводить контроль над сортировкой и прессовкой вторичных материалов прямо на месте. Отсортированный мусор будет распределяться по контейнерам для пластика, стекла, бумаги, бытовых приборов и др.

«Раздельный сбор отходов позволяет минимизировать количество мусора, отправляемого на свалки, и способствует переработке вторичного сырья», — сказал Эдуард Малышев.

Также он отметил, что проект «Мегабак» будет способствовать сохранению экологии и формированию ответственного отношения к окружающей среде у жителей округа.

Площадка для раздельного сбора отходов «Мегабак» откроется по адресу: Раменское, ул. 100-й Свирской дивизии, 48.

Работы планируется завершить в конце августа 2024 года.

В 2019 году губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение запустить в регионе проект «Мегабак». Его цель — избавиться от завалов крупногабаритных отходов на общедомовых контейнерных площадках, а также увеличить долю вторичной переработки.