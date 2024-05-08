Перхушковскую фабрику культтоваров Одинцова обеспечат дополнительной мощностью

Специалисты «Мособлэнерго» к концу мая обеспечат дополнительной мощностью Перхушковскую фабрику культтоваров в Одинцовском городском округе. На сегодняшний день в трансформаторной подстанции ТП-410417, которая питает здания предприятия, установлены два новых шкафа с силовым низковольтным оборудованием (ШРНН), сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Работы выполняются в рамках договора технологического присоединения. До конца месяца в электроустановке запланировано завершить заливку полов. Присоединенная мощность объекта составит 300 кВт. Также от данной подстанции запитаны 150 частных домов и водозаборный узел с. Перхушково. После выполнения работ значительно повысится надежность электроснабжения всех потребителей.

В рамках своей деятельности «Мособлэнерго» подключает энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Техприсоединение выполняется в следующих случаях: при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.

Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям «Мособлэнерго» от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании moetp.ru.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.