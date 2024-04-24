Переработчики пластика из Коломны получили предостережение

Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья провели контрольное мероприятие в городском округе Коломна. Ранее в министерство поступило обращение жителей города Озеры, которые пожаловались на дискомфорт, который доставляет им недавно открытое предприятие по переработке пластикового вторичного сырья, сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе осмотра территории наши сотрудники установили, что на указанном участке действительно расположено предприятие компании «Юсивай Полимерс Рус» по переработке бывшего в употреблении пластика, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Фактов сжигания отходов, о которых говорилось в обращении, не выявлено. На площадке складированы прессованные отходы, ведется производственная деятельность. Между тем, в реестре объектов негативного воздействия предприятие не значится, следовательно, не ведется производственный экологический контроль, не вносится плата за негативное воздействие».

По итогам надзорного мероприятия компании объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Минэкологии проследит за тем, чтобы на производстве был организован экологический контроль.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.