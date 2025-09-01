Передовой научный проект «СИЛА» в Серпухове получит надежное энергоснабжение

Руководители филиала системного оператора «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы центра» (ОДУ центра) и института физики высоких энергий «Курчатовского института» рассмотрели схему электроснабжения нового научно-исследовательского комплекса синхротрон-лазера «СИЛА» в городе Протвино городского округа Серпухов. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго региона.

Предложения и исходные данные для схемы внешнего электроснабжения инновационного научного проекта предоставлены системным оператором. Энергоемкие установки лазера предлагается присоединить к подстанции 220 кВ Протон.

На совещании под руководством генерального директора ОДУ Центра Владимира Литвинова рассмотрены предложенные варианты схемы внешнего электроснабжения, результаты их технико-экономического сравнения, а также дальнейшие действия по процедуре технологического присоединения к электрическим сетям источника электропитания синхротрон-лазера.

«Ожидается, что проект «СИЛА» принесет значительный социально-экономический эффект. Установка станет центром притяжения для ученых со всего мира, способствуя развитию научного сотрудничества и обмену опытом. Будут созданы рабочие места для высококвалифицированных специалистов, а также построена современная социальная инфраструктура, включая жилые здания, гостиницу, поликлинику, спортивный комплекс и другие объекты. Проект также создает условия для развития науки и образования в целом», — подчеркнул Главный инженер НИЦ «Курчатовский институт» — ИФВЭ Александр Брагин.

«СИЛА» представляет собой накопительное кольцо и рентгеновский лазер на свободных электронах, созданные в общей инфраструктуре и базирующиеся на едином линейном ускорителе с энергией электронов 6 ГэВ. С помощью исследований на этой установке, как рассчитывают ученые, можно будет совершить прорыв в био- и нанотехнологиях, научном материаловедении. Также в рамках проекта планируется создание центра ядерной медицины с проектами «Луч У-70» и «Луч ТИП-ИОН», которые представляют инновационные методы лучевой терапии.

«Московская область активно поддерживает реализацию таких масштабных и значимых для страны научных проектов как «СИЛА». Обеспечение надежного энергоснабжения объектов науки — одна из ключевых наших задач. Энергетикам важно создавать необходимую инфраструктуру и обеспечивать бесперебойную подачу ресурса, позволяя ученым сосредоточиться на прорывных исследованиях», — отметил министр энергетики региона Сергей Воропанов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что Мособлэнерго и „Россети“ реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.