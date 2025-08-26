Пенсионеров Подмосковья предупредили о новых мошеннических схемах

В двухступенчатой схеме обмана мошенники представляются мастерами по замене телевизионных антенн для цифрового эфирного телевидения. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Преступники звонят человеку и сообщают, что в доме якобы ведется работа по замене цифрового телевидения. Для подключения к «новой системе» просят назвать код из СМС.

Далее начинается вторая фаза обмана. Жертва получает звонок от лже-сотрудника Роскомнадзора. Мошенник утверждает, что аккаунт на Госуслугах взломан, а на вас оформлена доверенность на распоряжение банковскими счетами. Чтобы сохранить средства, злоумышленники просят перевести все накопления на «безопасные» счета.

Чтобы защитить себя и не стать жертвой мошенников, необходимо следовать простым правилам: никогда не сообщайте код из СМC посторонним лицам, а при подозрительных звонках сразу прекращайте разговор.

Расскажите своим родным и близким о подобных звонках и оставайтесь в цифровой безопасности вместе с uslugi.mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.