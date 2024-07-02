Павлово-Посадский городской округ ведет подготовку к отопительному сезону

Большая работа проводится в части по подготовки к осенне-зимнему периоду коммуникаций. Так, было проведено 100% гидравлических испытаний сетей, а 80% из них выдержали испытания. Остальные 20% (или 6 участков сетей) находятся на стадии включения в государственную программу.

Помимо этого, участок тепловой сети на Урицкого будет отремонтирован в этом году и проведена модернизация технического перевооружения котла на котельной «Городок».

«Ведется подготовка к замене участка трубопровода по улице Крупской поселка Большие Дворы;

запущены конкурентные процедуры по приобретению и монтажу котлов № 5 и № 6 на котельной „Большие Дворы“. Необходимый запас угля, 511 тонн, в наличии. На данный момент времени к работе в отопительный период подготовлено 17 котельных», — следует из сообщения.

Вновь возникли вопросы по сдаче дворовых территорий. Приведены в соответствие всего 80 из 210 дворов. Глава муниципалитета Денис Семенов поручил профильному заместителю организовать совещание с приглашением на него инспектора министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области для проработки замечаний, которые МБУ системно не исправляют.

Также в ближайшее время МБУ «Дорожное хозяйство и благоустройство» следует осмотреть уличное освещение. Порядка 20 светильников не работает.

«Обратил внимание всех служб на содержание наших территориальных отделов. Поручил создать мобильную бригаду для быстрого реагирования на покос трав, вывоз мусора, ремонт детских игровых площадок в сельских населенных пунктах. В течение недели проконтролируем исполнение данного поручения», — заключил глава округа.

Ранее Андрей Воробьев подчеркнул важность взаимодействия с садовыми некоммерческими товариществами.

«Традиционно у нас идет работа по зимним, весенним контейнерным площадкам, и, что важно, я очень надеюсь, что наши коллеги, главы, члены нашей команды сопровождают работу, связанную с СНТ. Перезаключение контрактов, <…> все эти, кому-то может показаться — детали, на самом деле — основополагающие вещи, приведут нас к хорошему и важному, заметному результату», — подчеркнул Воробьев.