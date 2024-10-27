Парки Серпухова готовы к зимнему сезону

Городские парки Серпухова полностью готовы к зимнему сезону, что подтверждается традиционным смотром уборочной техники, который состоялся на площади в парке имени Олега Степанова. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В рамках мероприятия не только проверили состояние и работоспособность машин, оборудования и инструментов, но и обсудили планы по обслуживанию городских зеленых зон в холодное время года.

Важно отметить, что все технические средства находятся в исправном состоянии и готовы к борьбе со снегопадами и гололедом. Парки оснащены современными тракторами, средствами малой механизации, снегопогрузчиками и снегоочистителями, что обеспечивает эффективную и оперативную работу служб уборки.

1 декабря запланировано официальное открытие зимнего сезона, который превратит общественные территории в живописные и уютные места для отдыха и прогулок. Жители и гости Серпухова смогут насладиться зимней атмосферой и активно провести время на свежем воздухе, благодаря хорошо подготовленной инфраструктуре городских парков.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.