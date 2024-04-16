Парки Подмосковья приводят в порядок к летнему сезону

План по устранению дефектов, обнаруженных в парках после зимы, уже выполнен более, чем на 50%, сообщили в пресс-службе министерства благоустройства Московской области.

Подготовка парков к сезону началась с марта. Проведена работа по выявлению дефектов, которые появилась в парках за зимнее время. Это повреждения на дорожках, оборудованиях детских игровых площадок, скамейках, урнах и иных объектах благоустройства. С апреля в них активно проводятся работы по подготовке территорий к летнем сезону.

Из выявленных 12 тыс. дефектов, устранено 9,3 тыс., что составило 76%. Из них: текущих 9 тыс. и ресурсных 0,3 тыс.

В работе остаются 2,7 тыс. дефектов. Из них: текущих 2 тыс. и ресурсных 0,7 тыс.

До 26 апреля планируется устранить все выявленные нарушения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.



«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.