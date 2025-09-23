Парки и скверы Коломны обработали от клещей

Парки и скверы городского округа Коломна обработали от клещей. Акарицидная обработка представляет собой распыление на траву и газон специальных химических препаратов, которые приводят к гибели паразитов. Важно, что на всех общественных пространствах применялись профессиональные средства, а посетители парков, в том числе, родители с маленькими детьми и владельцы собак, были заранее предупреждены о необходимости соблюдать осторожность и временно использовать территорию ограниченно. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Акарицидная обработка прошла в Коломне в сквере им. В. А. Зайцева, парке Мира, Запрудском парке, а также в Озерах в парках «Дубки» и «Сосновый бор» и в парке села Непецино. Все эти территории были обработаны 21 сентября.

Сегодня, 23 сентября, через два дня после процедуры, обработанные газоны уже полностью безопасны для людей и животных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.