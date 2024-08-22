Парк «Москворецкий» в Воскресенске приобрел новую уборочную технику

Еще один парк городского округа Воскресенск приобрел трактор с навесным и прицепным оборудованием, сообщили в местной администрации.

Так, в парке культуры и отдыха «Москворецкий» теперь есть функциональная машина, снабженная фронтальным погрузчиком, универсальным отвалом и щеточным оборудованием с поливом.

Слаженная работа персонала парка обеспечивает комфортную среду для его посетителей, а благодаря новой технике работы по уборке, вывозу мусора, и поливу зеленых насаждений будут производиться еще быстрее и эффективнее.

В парке «Москворецкий» проходят многочисленные мероприятия для посетителей самых разных возрастов. Этот зеленый уголок, где созданы интересные и безопасные игровые пространства, всегда полон детей и взрослых, которых влечет сюда и возможность получить впечатления от развлекательных мероприятий и комфортные условия для спокойного отдыха.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.

