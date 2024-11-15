Парк коммунальной техники в Лыткарине пополнился новой машиной

Городской парк коммунальной спецтехники в Лыткарине пополнился еще одной единицей. Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в муниципалитет передан самосвал «МАЗ» грузоподъемностью 20 тонн. Новая машина зачислена на баланс МБУ «ДЕЗ-Лыткарино», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Всего в этом году для уборки города в зимний сезон будет задействовано 38 единиц техники.

«Испытал ходовые качества машины, пообщался с работниками предприятия, которым предстоит эксплуатировать новую технику», — сказал глава городского округа Лыткарино Константин Кравцов.

Ранее в этом году при поддержке правительства региона автопарк коммунальной техники муниципального предприятия «ДЕЗ–Лыткарино» пополнился новым трактором «Беларус-82.1». В комплекте с трактором на баланс учреждения передано специализированное навесное оборудование, предназначенное для очистки общественных пространств и внутриквартальных проездов как в зимний, так и летний периоды.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили первую партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

По словам Воробьева, коммунальщикам пока передали только 92 единицы техники: экскаваторы-погрузчики и ручные роторные снегоуборщики. До ноября специалистам передадут и остальную технику, запасы которой в 2024 году пополнились.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.