Парк коммунальной техники пополнился в Наро-Фоминском округе

Одиннадцать ручных роторов, два самосвала и две ГАЗели вручены Наро-Фоминскому городскому округу. Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области продолжает пополнять технический парк городских округов Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На днях состоялось вручение ключей от 33 ГАЗелей водителям и директорам муниципальных бюджетных учреждений Московской области. Передача техники состоялась на базе Московского предприятия, специализирующегося на продаже автомобилей и запчастей. Так, все закупленные 63 единицы уже приступили к работе по содержанию территорий в муниципалитетах.

Всего в рамках губернаторской программы Министерством закуплено свыше 1 800 средств коммунальной техники и оборудования.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили первую партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

По словам Воробьева, коммунальщикам пока передали только 92 единицы техники: экскаваторы-погрузчики и ручные роторные снегоуборщики. До ноября специалистам передадут и остальную технику, запасы которой в 2024 году пополнились.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.