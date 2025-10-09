Парк коммунальной спецтехники в Щелкове пополнился новой машиной

В городской округ Щелково в ближайшее время поступит новый экскаватор-погрузчик ELAZ BL 888. Мощная спецтехника предназначена для проведения работ по ремонту, а также обслуживанию инженерных коммуникаций. Устранять неполадки и поддерживать коммунальную инфраструктуру в рабочем состоянии станет еще быстрее и эффективнее, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Передача спецтехники в муниципалитеты — часть масштабной закупки, которую провело Министерство ЖКХ Московской области за последние несколько лет.

«В общей сложности мы закупили 350 единиц новой спецтехники на 3,6 млрд ₽, из них 121 — это автомобили АВР. Поставка будет осуществляться в несколько траншей до декабря. Помимо пополнения технического парка важным фактором является эксплуатация машин, поэтому мы закрепили за каждой единицей конкретного водителя и инженера-механика, ответственного за ее техобслуживание. Всего за три года планируем выдать более 800 единиц», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили первую партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

По словам Воробьева, коммунальщикам пока передали только 92 единицы техники: экскаваторы-погрузчики и ручные роторные снегоуборщики. До ноября специалистам передадут и остальную технику, запасы которой в 2024 году пополнились.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.