ПАО «Россети» оштрафовали за нарушение срока подключения к сетям в Солнечногорске

Московским областным УФАС России в отношении ПАО «Россети Московский регион» вынесено постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении на сумму 600 тыс рублей за нарушение срока подключения к электросетям объектов в городском округе Солнечногорск. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В адрес управления обратился житель Солнечногорска с жалобой на нарушение обществом правил техприсоединения, выразившееся в невыполнении мероприятий по осуществлению техприсоединения энергопринимающих устройств к электросетям в срок, установленный правилами технологического присоединения.

В ходе проведения расследования по делу об административном правонарушении управлением установлено, что обществом нарушены правила техприсоединения энергопринимающих устройств к электросетям. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена статьей 9.21 кодекса РФ об административных правонарушениях.

ПАО «Россети Московский регион» ранее уже привлекалось к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения. Указанный факт послужил основанием для привлечения общества к административной ответственности по части 2 статьи 9.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях.