ПАО «Россети» оштрафовали за нарушение срока подключения к сетям в Домодедове

ПАО «Россети Московский регион» оштрафовано на 600 тыс. рублей за нарушение срока подключения к электросетям объектов, расположенных в городском округе Домодедово, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС.

В адрес управления обратился житель Домодедова с жалобой на нарушение обществом правил техприсоединения, выразившееся в невыполнении мероприятий по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств к электросетям в срок, установленный правилами технологического присоединения.

В ходе проведения расследования по делу об административном правонарушении управлением установлено, что обществом нарушены правила техприсоединения энергопринимающих устройств к электросетям. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена статьей 9.21 кодекса РФ об административных правонарушениях.

ПАО «Россети Московский регион» ранее уже привлекалось к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения. Указанный факт послужил основанием для привлечения общества к административной ответственности по части 2 статьи 9.21 кодекса РФ об административных правонарушениях.