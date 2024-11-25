Отопление временно отключили в ряде домов Долгопрудного

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В связи с технологическим сбоем на тепловых сетях 25 ноября до 17:00 будут проводиться ремонтно-восстановительные работы по адресу: г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 44а. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На основании изложенного, МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» будет произведено временное ограничение подачи отопления по адресам:

Московское шоссе, д. 27, 27а, 29, 31, 33, 33а, 33б, 35, 37; ул. Первомайская, д. 36, 38, 40, 42, 44, 44а, 46, 48, 50/4 (д/сад), 52а, 54, 56; ул.Комсомольская, д. 3.

После завершения ремонтно-восстановительных работ, заполнение и нагрев системы от котельной до жилых домов происходит в течение 3 — 5 часов в зависимости от объема заполнения системы и количества отключенных многоквартирных домов.

В случае возникновения вопросов можно в круглосуточном режиме обращаться по следующим телефонам: 8 (495) 408-72-22 единая дежурная диспетчерская служба города Долгопрудного Московской области; 8 (495) 576-81-18, 8 (495) 408-63-94, диспетчерская служба МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного».

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.