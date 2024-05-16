Отопление в Подмосковье начнут отключать на этой неделе

На этой неделе в Московском регионе стартует поэтапное отключение отопления в многоквартирных домах и социальных объектах. В этом году в Московской области запланированы масштабные мероприятия по улучшению качества горячего водоснабжения и теплоснабжения. Специалисты проведут модернизацию оборудования котельных, выполнят гидравлические испытания, обновят тепловые сети региона, передает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

«Сегодня мы дали команду главам городских округов Подмосковья начать отключать отопление в домах и соцобъектах. Муниципалитеты самостоятельно определят, в какой именно день прекратить подачу тепла. Некоторые муниципалитеты начали отключение уже сегодня, потому что были жалобы от жителей, что в домах слишком жарко. Ряд северных территорий приступит к отключению в пятницу, так как сегодня ночью там ожидается минусовая температура. За окончанием отопительного сезона следует серьезная работа — подготовка к следующей зиме», — сказал вице-губернатор Московской области, министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

Согласно нормам законодательства, отопительный период должен заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха составляла выше восьми градусов тепла. Решения о конкретных сроках прекращения отопительного сезона принимаются администрациями муниципалитетов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.