Отопительный сезон завершается в Долгопрудном

В Долгопрудном завешается отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал глава городского округа Роман Истомин. В связи с этим Инженерные сети прекращают подачу отопления в жилые дома и на соцобъекты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В многоквартирных домах, имеющих индивидуальные котельные и теплосети, решение об отключении принимается собственниками жилья.

С завершением отопительного сезона теплоснабжающие организации приступят к ремонтным работам для подготовки к осенне-зимнему периоду 2025–2026 гг.

В прошлом году подача отопления в Долгопрудном была остановлена 26 апреля.

В случае возникновения проблем можно в круглосуточном режиме обращаться в единую дежурную диспетчерскую службу Долгопрудного по телефону 8 (495) 408-72-22; в диспетчерскую службу МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» по телефону 8 (495) 408-63-94, 8 (495) 576-81-18 или в свою управляющую компанию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.