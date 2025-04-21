Отопительный сезон в Клину окончен

В городском округе Клин с сегодняшнего дня завершается отопительный сезон. Распоряжение об отключении с 21 апреля 2025 года отопления в нежилых зданиях и сооружениях, жилом фонде и объектах социально-культурного назначения городского округа Клин издано администрацией округа, сообщила пресс-служба администрации округа.

Такое решение принято в связи с установлением теплой погоды. Среднесуточная температура наружного воздуха держится выше 8 градусов Цельсия в течение 5 дней, что является основанием для остановки подачи тепла согласно п. 5 Постановления Правительства РФ № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям промещений в МКД и жилых домах» от 06.05.2011.

Останов отопления, как и его запуск не являются одномоментным являением. Для этого коммунальным службам необходмо несколько дней.

В Управлении ЖКХ Администрации г/о Клин напомнили, что сезонные колебания температуры могут быть и в апреле и в мае и июне — держать систему в рабочем режиме и тем самым обязать собственников жилья продолжать оплачивать услугу отопления нецелесообразно.