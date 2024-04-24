Отопительный сезон планируют завершить в Подмосковье 26 апреля

«С пятницы принимаем решение о завершении отопительного сезона, исходя из среднесуточной температуры наружного воздуха в течение 5 дней выше 8 градусов тепла», — сказал Евгений Хромушин на оперативном совещании губернатора с членами подмосковного правительства и главами округов.

Он добавил, что, в случае снижения ночной температуры воздуха ниже нуля, будет принято решение продлить отопительный сезон еще на 4 дня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.