Открыта регистрация на международный форум «Цифровая транспортация»

1 октября пройдет III международный форум цифровых технологий в сфере транспорта и логистики «Цифровая транспортация 2025». Студенты и представители образовательных организаций приглашаются к участию. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

В этом году сформировано 4 тематических трека: «Цифровой путь России», «ИТранспорт», «Умная ИТфраструктура» и «Поколение «Цифра». В основу форума заложена не только цифровая трансформация транспортной отрасли, но и развитие беспилотных технологий, кибербезопасность, подготовка кадров и многое другое.

Молодежь и образовательные организации могут стать участниками практической дискуссии с бизнесом о рынке труда в отрасли, задать вопросы представителям крупнейших ИТ-, логистических и инженерных компаний, посетить выставку российских цифровых транспортных технологий. Кроме того, для студентов в преддверии форума состоится хакатон, лучшие проекты которого будут представлены на форуме.

Форум пройдет в Москве на площадке кластера «Ломоносов». Программа форума и регистрация доступны на официальном сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.