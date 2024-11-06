Отключения света запланированы в Раменском округе в среду

В связи с этим 6 ноября 2024 г. планируется отключение электроэнергии в населенных пунктах Раменского округа: д. Паткино; д. Шилово; д. Ивановка; с. Еганово; д. Дурниха; с. Михайловская Слобода; с. Софьино; д. Чулково; д. Вертячево; д. Нижнее Велино; д. Рыбаки; с. Кривцы; д. Тимонино; г. Бронницы.

Энергетики произведут отключение на период до шести часов в промежутке с 9:00 до 20:00 для проведения работ на энергооборудовании.

Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем.

Для уточнения информации можно обратиться на сайт ПАО «Россети Московский регион» в раздел «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии» 8 (800) 220-0-220. В этом же разделе можно подписаться на бесплатные смс и/или e-mail уведомления о плановых отключениях.

Жителям приносят извинения за доставленные неудобства.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.