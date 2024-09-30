Отключения электроэнергии планируются 1 октября в городском округе Воскресенск

сегодня в 18:25

В городском округе Воскресенск 1 октября произойдут плановые отключения электроэнергии. «Мособлэнерго» информирует о возможных плановых отключениях электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

На энергообъектах, обслуживаемых компанией, будут проводиться технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей.

Для обеспечения безопасного выполнения работ отключение электричества планируется: 01.10.2024 (09:00 — 16:00) г. о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Кленовая, ул. Строителей, ул. Тихая. Опиловка.

По вопросам отключений и качества электроснабжения обращаться на «Горячую линию» АО «Мособлэнерго» по телефону 8 (495) 99-500-99.

Информацию об аварийных отключениях можно найти на сайте компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.