Отключения электричества запланированы в округе Пушкинский 18 декабря

сегодня в 19:33

В городском округе Пушкинский 18 декабря произойдут плановые отключения электроэнергии. На энергообъектах, обслуживаемых «Мособлэнерго», будут проводиться технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для обеспечения безопасного выполнения работ отключение электричества планируется 18 декабря с 10:00 до 16:00 по адресам: г. Пушкино, 2-й Надсоновский пр., д. 6 — 14. Опиловка; г. Пушкино, ул. Маяковского, д. 15к1, 15к2, 23, 34, 34а, 1-й Акуловский пр-д, д. 3, 5, 15, 15а, 19, 15/11, 15/12, Акуловское шоссе, д. 13к5, 15к4, 15к9, 15к10, 13к1, 23,23к3, 27.

По вопросам отключений и качества электроснабжения — обращаться на горячую линию АО «Мособлэнерго» по телефону: 8 (495) 99-500-99.

Информацию о внеплановых отключениях можно найти на сайте компании.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.