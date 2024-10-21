Отключение электроэнергии запланировано в Серебряных Прудах 22 октября

сегодня в 13:12

В связи с проведением плановых ремонтных работ будет производиться отключение электроэнергии в г. о. Серебряные Пруды 22 октября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По информации диспетчера «Россети МР», отключение электричества проведут с 8:00 до 17:00 по адресам: д. Лишняги, д. Куребино, д. Новоселки, д. Мозалово, д. Ларино, д. Свиное (не более 4-х часов в период заявленного времени).

Количество проживающих на данной территории — 175 человек.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.