Отключение электричества запланировано в округе Пушкинский 6 ноября

сегодня в 18:41

В г. о. Пушкинский 6 ноября произойдут плановые отключения электроэнергии. На энергообъектах, обслуживаемых «Мособлэнерго», будут проводиться технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для обеспечения безопасного выполнения работ отключение электричества планируется 6 ноября с 10:00 до 16:00 по адресам: г. о. Пушкинский, г. Красноармейск, ул. Маяковского, д. 3-39, 2-56, ул. Лесная, д. 31-47, 22-46, ул. Приовражная, д. 2-8.

Специалисты выполнят замену провода.

По вопросам отключений и качества электроснабжения — обращаться на горячую линию АО «Мособлэнерго» по телефону: 8 (495) 99-500-99. Информацию о внеплановых отключениях можно найти на сайте компании.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.