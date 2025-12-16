Основные сооружения очистных «Верхний Посад» в Звенигороде построены на 50%

В Звенигороде продолжается масштабная реконструкция очистных сооружений в микрорайоне Верхний Посад. Работы на объекте выполняются по федеральной программе «Чистая Волга», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Строительство ведется в три этапа, выполнение первого составляет более 50% — сейчас возводится главный корпус, где разместятся блоки механической и биологической очистки, доочистки, канализационно-насосная станция и пункт приема жидких бытовых отходов. Ежедневно на строительной площадке трудятся более 60 специалистов.

Важно добавить, что все помещения будут герметичными, это позволит избежать загрязнения окружающей среды. Первый этап будет завершен в 2026 году, после этого приступят ко второй стадии: возведению сооружений для переработки илового осадка и блочно-модульной котельной. Третий, заключительный этап включает в себя обустройство подъездной дороги к комплексу.

