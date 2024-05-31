Организацию работы коммунальных служб проверили во Власихе

Особое внимание было уделено выполнению поручений, данных во время прошлого обхода, — ремонту и устранению недочетов в содержании игрового комплекса для детей с ограниченными возможностями здоровья, восстановлению травмобезопасного покрытия детской площадки перед домом 6, восстановлению газона на отдельных участках дворовых территорий.

«В первую очередь мы обращали внимание на устранение ранее данных мною замечаний. Проверили, каким образом отремонтирована детская игровая площадка для детей с ограниченными возможностями. Действительно, там проведены работы, малые архитектурные формы починили», — отметил Савченко.

Также он пообщался с жительницей, которая обратилась в администрацию с просьбой произвести вырубку или обрезку больших кустов. Они доставляют неудобства отдыхающим на лавочках жителям своими ветками. Деревья, на которые было обращено внимание, растут между 3 и 6 домами вблизи спортивной площадки. Пока решение не принято, так как дело касается многолетних зеленых насаждений. Первый замглавы предложил встретиться на следующей неделе, чтобы выслушать мнение и других жителей.

В ходе обхода также были даны поручения по завершению ямочного ремонта и замене мусорных урн, пришедших в негодность. Все вопросы по выполнению данных поручений держат на контроле.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.