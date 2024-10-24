Организации Подмосковья могут поучаствовать в сборе денег для акции «Умный город»
Фото - © Министерство ЖКХ Московской области
Минстрой России и Народный фронт объединились для помощи бойцам СВО. Сбор средств и ресурсов направлен на поддержку как для бойцов на передовой, так и для граждан на восстановленных территориях. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
При активном участии субъектов РФ восстанавливаются и строятся объекты жилищного фонда, социальная, коммунальная и транспортная инфраструктура. Осуществляется системная работа по поддержке военнослужащих и их семей. При этом силовые подразделения ДНР и ЛНР, участвующие в боевых действиях на протяжении 8 лет, также нуждаются в общей дополнительной поддержке.
Основные направления акции «Сбор Умный город»:
- Сбор средств для закупки квадрокоптеров, тепловизоров, средств связи, бронежилетов, защитных шлемов, генераторов, компьютерной техники, индивидуальных тактических аптечек, мягких носилок, спальных мешков, рюкзаков, средств обогрева, комплектов вещей, маскировочных сетей.
- Передача программного обеспечения и оборудования новым субъектам РФ для реализации цифровых проектов «Умный город».
- Письма со словами поддержки военнослужащим.
Сроки проведения акций:
Сбор «Умный город» продлится до 10 декабря 2024 года. Присоединиться могут как частные лица, так и организации. Любой вклад имеет значение.
«Акция «Сбор Умный город» — это не только помощь нашим военнослужащим, но и решающий вклад в восстановление и развитие новых территорий России. Каждый из нас может внести свой вклад в общее дело», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.
«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.