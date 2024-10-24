Организации Подмосковья могут поучаствовать в сборе денег для акции «Умный город»

Минстрой России и Народный фронт объединились для помощи бойцам СВО. Сбор средств и ресурсов направлен на поддержку как для бойцов на передовой, так и для граждан на восстановленных территориях. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

При активном участии субъектов РФ восстанавливаются и строятся объекты жилищного фонда, социальная, коммунальная и транспортная инфраструктура. Осуществляется системная работа по поддержке военнослужащих и их семей. При этом силовые подразделения ДНР и ЛНР, участвующие в боевых действиях на протяжении 8 лет, также нуждаются в общей дополнительной поддержке.

Основные направления акции «Сбор Умный город»:

Сбор средств для закупки квадрокоптеров, тепловизоров, средств связи, бронежилетов, защитных шлемов, генераторов, компьютерной техники, индивидуальных тактических аптечек, мягких носилок, спальных мешков, рюкзаков, средств обогрева, комплектов вещей, маскировочных сетей.

Передача программного обеспечения и оборудования новым субъектам РФ для реализации цифровых проектов «Умный город».

Письма со словами поддержки военнослужащим.

Сроки проведения акций:

Сбор «Умный город» продлится до 10 декабря 2024 года. Присоединиться могут как частные лица, так и организации. Любой вклад имеет значение.

«Акция «Сбор Умный город» — это не только помощь нашим военнослужащим, но и решающий вклад в восстановление и развитие новых территорий России. Каждый из нас может внести свой вклад в общее дело», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.