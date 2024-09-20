Орехово-Зуево и Шаховская в числе лидеров по реализации программы капремонта

В округе Шаховская и Орехово-Зуевском округе продолжается активная реализация программы капитального ремонта жилищного фонда Московской области. Масштабные работы по обновлению внутренних инженерных систем, кровель, фасадов и лифтового оборудования проводятся в многоквартирных домах, что существенно улучшает качество жизни жителей Подмосковья, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

В текущем году в Орехово-Зуеве капитальный ремонт прошел в 58 многоквартирных домах. В 54 из них обновлены внутренние инженерные коммуникации и системы газоснабжения, проведен ремонт 5 крыш, а в одном доме заменены 3 лифта. До конца года планируется отремонтировать еще 29 домов.

В городском округе Шаховская также ведутся масштабные работы — здесь уже завершен капитальный ремонт 57 многоквартирных домов. В 56 домах обновлены системы газоснабжения и инженерные коммуникации, а также выполнен ремонт двух кровель и одного фасада. До конца года запланирован ремонт еще 10 домов.

«Капитальный ремонт — это комплексное преображение жилых домов, затрагивающее не только внешние элементы, такие как кровля и фасады, но и жизненно важные внутренние системы. Программа продолжает уверенно двигаться вперед, охватывая все больше многоквартирных домов, и наша главная цель — создать комфортные условия для жителей», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Все работы ведутся с соблюдением строительных норм и под постоянным контролем экспертов. Проверить, включен ли дом в программу капитального ремонта, можно на сайте фонда капитального ремонта Московской области по ссылке или самостоятельно в разделе «Карта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.