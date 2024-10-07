Опубликован список городов Подмосковья, где проверят ход капремонта

На этой неделе руководители проектов центра управления проектами (ЦУП) фонда капитального ремонта Московской области проведут выездные мероприятия в нескольких городах и районах региона. Они проверят ход ремонтных работ, встретятся с жителями и местной администрацией. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Каждый день представители ЦУП будут посещать от 10 до 15 городов для проведения инспекций и встреч. Ключевые направления включают контроль качества выполняемых работ и обсуждение с жителями важных вопросов, касающихся капитального ремонта.

Города и районы, которые посетят специалисты ЦУП фонда капитального ремонта на этой неделе:

Понедельник:

Подольск (микрорайон Климовск);

Электросталь;

Люберцы;

Краснознаменск;

Раменское;

Дзержинский;

Балашиха;

Одинцово;

Луховицы;

Зарайск;

Королев;

Красногорск;

Химки.

Вторник:

Подольск (микрорайон Климовск);

Ногинск;

Шатура;

Сергиев Посад;

Мытищи;

Можайск;

Дзержинский;

Котельники;

Ленинский;

Балашиха;

Красногорск;

Коломна;

Дмитров.

Среда:

Подольск (микрорайон Климовск);

Егорьевск;

Люберцы;

Щелково;

Наро-Фоминск;

Власиха;

Раменское;

Жуковский;

Кашира;

Реутов;

Ступино;

Солнечногорск;

Долгопрудный.

Четверг:

Подольск (микрорайон Климовск);

Ногинск;

Воскресенск;

Пушкино;

Руза;

Раменское;

Домодедово;

Можайск.

Пятница:

Подольск (микрорайон Климовск);

Электросталь;

Королев;

Сергиев Посад;

Молодежный;

Одинцово;

Раменское;

Жуковский;

Балашиха;

Серебряные Пруды;

Восход;

Истра;

Лобня.

Телефоны ответственных руководителей проектов указаны на информационных табличках на домах, а также доступны на официальном сайте фонда в разделе «О Фонде». Жители могут проверить, включен ли их дом в программу капитального ремонта, а также узнать сроки проведения работ на сайте фонда по ссылке в разделе «Карта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.