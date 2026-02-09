ООО «Ситигазстрой» внесут в реестр недобросовестных подрядчиков Подмосковья

Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области заключил с ООО «Ситигазстрой» договор на выполнение проектных и строительно-монтажных работ.

В ходе исполнения контракта подрядчик нарушил условия договора, что было подтверждено документами, предоставленными Фондом. В результате Фонд в одностороннем порядке расторг договор с организацией.

Комиссия Московского областного УФАС России установила, что ООО «Ситигазстрой» ненадлежащим образом исполнило свои обязательства. После рассмотрения всех материалов антимонопольная служба приняла решение о включении сведений о компании в реестр недобросовестных подрядных организаций региона.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.