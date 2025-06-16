Онлайн-услуга для детей возглавила топ востребованных услуг на портале Подмосковья

На прошедшей неделе услуга «Запись в кружки и секции» возглавила рейтинг госуслуг на региональном портале. Ею воспользовались более 4,2 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Также наиболее популярной услугой за неделю стала «Выписка из домовой книги». Жители Подмосковья подали более 4,1 тыс. онлайн-заявлений на ее получение. В рейтинг госуслуг также вошли: выдача и замена социальных карт жителя МО (свыше 2,4 тыс. заявок), компенсация за домашний телефон (более 1,6 тыс. заявлений), а также запись в школу (свыше 1,2 тыс. заявлений).

На региональном портале доступно более 390 услуг для жителей и бизнеса. Также получать услуги в электронном виде можно в мобильном приложении Добродел. Потребуется подтвержденная учетная запись ЕСИА.

В рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» жители Московской области могут получать онлайн услуги на региональном портале госуслуг. Нацпроект направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.