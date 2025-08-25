Онлайн-услуга для детей возглавила топ востребованных услуг на портале Подмосковья

На прошедшей неделе на портале госуслуг Подмосковья электронной услугой «Запись в кружки и секции» воспользовались более 15 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Электронная услуга позволяет записать ребенка сразу в несколько кружков и секций онлайн по одному заявлению. Подать заявление могут родители или законные представители ребенка, а также совершеннолетние кандидаты на обучение.

Второй по популярности услугой на региональном портале стала «Обслуживание единых транспортных карт Стрелка». Ею воспользовались свыше 12,6 тыс. раз. Закрыла тройку лидеров услуга запись в школу (более 10,8 тыс. заявлений). Также в рейтинг госуслуг недели вошли: выплата на школьную форму (почти 10 тыс. заявок) и выдача и замена социальных карт жителя МО (9,9 тыс. заявлений).

На региональном портале доступно порядка 400 услуг для жителей и бизнеса. Также получать услуги в электронном виде можно в мобильном приложении Добродел. Потребуется подтвержденная учетная запись ЕСИА.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.