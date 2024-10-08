Онлайн-сервис на регпортале Подмосковья поможет оплатить счета за ЖКУ

Жители Московской области могут оплатить коммунальные услуги, судебную задолженность и другие государственные платежи онлайн на региональном портале с помощью сервиса «Онлайн-платежи» . Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Чтобы воспользоваться цифровым сервисом, необходимо авторизоваться на региональном портале с помощью ЕСИА. Он доступен на главной странице в разделе «Сервисы». С его помощью можно также выполнить перевод на карту, заплатить за образование и услуги охранной системы. Для оплаты потребуется выбрать необходимую категорию, затем указать поставщика и внести запрашиваемые данные.

На портале госуслуг Московской области доступно уже более 380 электронных услуг и сервисов для жителей и бизнеса региона. Ежедневно его посещают более 125 тыс. пользователей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.