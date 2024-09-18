Округ Луховицы подготовлен к началу отопительного сезона

В городском округе Луховицы завершены работы по подготовке к отопительному сезону. Паспорта готовности получили все 508 многоквартирных домов и 42 котельные, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Проведена большая подготовительная работа. В настоящее время каждый многоквартирный дом и котельная в округе получили паспорт готовности к отопительному сезону. Готовимся к пробным топкам на объектах теплоснабжения», — сказал начальник отдела развития инженерной инфраструктуры администрации городского округа Луховицы Александр Тимофеев.

В каждой котельной проводились поочередные запуски всех имеющихся котлов. Перед этим работники предприятия «Водотеплоканализационное хозяйство» проверяли исправность газового оборудования и циркуляции насосов котлов.

По нормативу с 15 сентября все магистральные сети заполняются теплоносителем под давлением, они будут находиться в таком состоянии до запуска котельных.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил все дома подготовить к осенне-зимнему сезону до октября. К новому отопительному сезону проинспектируют и приведут в порядок не только инженерные коммуникации, но и подъезды, подвалы, чердаки, крыши и фасады многоквартирных жилых домов.

«В каждом нашем муниципалитете идет масштабная программа модернизации системы теплоснабжения к осенне-зимнему периоду. Она состоит из трех слагаемых: 1-е — котельная, 2-е — сети, 3-е — многоквартирные дома», — сказал губернатор.