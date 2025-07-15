Около 9 тыс раз сообщили жители Подмосковья о борщевике через «Добродел»

В Московской области идет сезон борьбы с борщевиком Сосновского. С начала года жители региона сообщили о местах произрастания ядовитого растения через приложение «Добродел» порядка 9 тысяч раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Сообщить о борщевике можно в приложении Добродел в разделе «Решаем проблемы вместе». Для этого нужно создать обращение и прикрепить фотографию растения. Геоданные определятся автоматически, а искусственный интеллект поможет выбрать нужную категорию. Ответственные сотрудники проверят и обработают отмеченное место и в дальнейшем будут контролировать его через приложение «Проверки Подмосковья».

В регионе уже взяты под контроль более 60 тысяч участков. Если борщевик появится снова, его быстро удалят. Если борщевик растет на частной территории, ответственность за его удаление лежит на собственниках. Они должны ликвидировать растение своими силами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.