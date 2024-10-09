Около 8 жителей Подмосковья обратились с вопросами содержания МКД

В приемной правительства Московской области состолся личный прием граждан. Отраслевые заместители министра совместно с инспекторским составом ведомства ответили на волнующие жителей вопросы в части содержания МКД и придомовых территорий, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

На личный прием пришло 8 жителей Подмосковья из Коломны, Красногорска, Ступино, Королева, Серпухова, Подольска, Ленинского и Пушкино.

«Сотрудники нашего министерства всегда готовы оказать гражданам необходимую консультацию, подсказать, как справиться с той или иной проблемой и, если необходимо, привлечь для ее решения специалистов смежных ведомств и администраций муниципалитетов. Часто получаем от жителей положительные отклики, видим, что многие приходят к нам на повторные приемы за решением уже других вопросов», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Главными темами личных встреч стали:

ремонт кровли МКД;

содержание подвалов и чердаков;

порядок смены управляющих организаций;

уборка подъездов;

контроль за работой подрядных организаций муниципалитетов;

состояние контейнерных площадок.

К решению части вопросов инспекторский состав ведомства приступит уже сегодня. В установленный законом срок каждому гражданину будет предоставлен официальный ответ, а недобросовестные управляющие компании привлечены к административной ответственности.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.