сегодня в 18:27

Около 780 фасадов многоквартирных домов обновили в Подмосковье

Московская область продолжает программу капитального ремонта фасадов многоквартирных домов. В рамках этой программы отремонтировано 776 объектов в более чем пятидесяти городах, что значительно улучшило внешний вид и энергоэффективность жилых зданий. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Основные работы включали установку системы утепления фасада с тонким наружным штукатурным слоем, а также бескаркасных и навесных систем утепления.

В ходе ремонта были выполнены мероприятия по:

устройству теплоизоляционного слоя цоколя из плит экструзионного полистирола (XPS);

монтажу оконных блоков в местах общего пользования;

обновлению балконных плит и ограждений, а также систем наружного водостока;

замене карнизных бетонных плит и световых приямков;

обновлению входных групп и крылец, включая вход в подвал.

Больше всего работ прошло в Серпухове — 17, Видном — 13, Королеве — 13, Пушкино — 13 и Солнечногорске — 12.

Ранее министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что в Подмосковье самая большая программа капремонта среди регионов. С начала 2025 года завершены работы в свыше 1,3 тыс. многоквартирных домах

Капитальный ремонт фасадов не только придает дому эстетический внешний облик, но и обеспечивает надежность и долговечность многоквартирных домов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.