Около 780 фасадов многоквартирных домов обновили в Подмосковье
Фото - © Источник фото: Министерство ЖКХ Московской области
Московская область продолжает программу капитального ремонта фасадов многоквартирных домов. В рамках этой программы отремонтировано 776 объектов в более чем пятидесяти городах, что значительно улучшило внешний вид и энергоэффективность жилых зданий. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Основные работы включали установку системы утепления фасада с тонким наружным штукатурным слоем, а также бескаркасных и навесных систем утепления.
В ходе ремонта были выполнены мероприятия по:
- устройству теплоизоляционного слоя цоколя из плит экструзионного полистирола (XPS);
- монтажу оконных блоков в местах общего пользования;
- обновлению балконных плит и ограждений, а также систем наружного водостока;
- замене карнизных бетонных плит и световых приямков;
- обновлению входных групп и крылец, включая вход в подвал.
Больше всего работ прошло в Серпухове — 17, Видном — 13, Королеве — 13, Пушкино — 13 и Солнечногорске — 12.
Ранее министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что в Подмосковье самая большая программа капремонта среди регионов. С начала 2025 года завершены работы в свыше 1,3 тыс. многоквартирных домах
Капитальный ремонт фасадов не только придает дому эстетический внешний облик, но и обеспечивает надежность и долговечность многоквартирных домов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.
Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.