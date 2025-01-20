Около 700 тыс москвичей пользуются субсидиями на оплату ЖКУ
Примерно 700 тыс. жителей Москвы, в числе которых пенсионеры, матери-одиночки, студенты и многодетные семьи, оформили субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Если расходы на коммунальные платежи превышают десятую часть общего дохода, граждане имеют право на получение денежной помощи от государства. Такая финансовая поддержка называется субсидией и предоставляется после оценки материального положения как отдельных лиц, так и целых семей. Именно этой услугой около 700 тыс. москвичей уже активно пользуются.
«С 1 января 2025 года максимальный доход, дающий право на получение субсидии для одиноко проживающего человека, увеличился до 71 037 рублей. В 2024-м эта сумма составляла 66 101 рублей. При получении субсидии учитывается доход семьи или одиноко проживающего гражданина за 6 календарных месяцев, предшествовавших месяцу перед месяцем подачи заявления. Например, если москвич подаст заявление в январе 2025 года, то будет учитываться его доход за период с июня по ноябрь 2024-го», — рассказала начальник управления методологического обеспечения и анализа Городского центра жилищных субсидий Ольга Рейн.
Семья может получить субсидию, если ее общий доход за месяц ниже установленного в таблице. В расчет берутся доходы всех членов семьи с регистрацией. Это касается мужа и жены, детей до 18 лет, включая приемных, а также их родителей или опекунов. Важно, что родители учитываются даже при прописке в другом месте. Для граждан с льготами действует особое правило — их допустимый доход увеличивается на размер скидки на коммунальные услуги.
Оформление субсидии на ЖКУ доступно через портал mos.ru. Срок действия поддержки — полгода. Жители столицы могут получить помощь в заполнении заявления в нескольких местах: в центрах Московского долголетия, в зонах электронных услуг центров «Мои документы». На сайте Городского центра жилищных субсидий можно посмотреть видео с инструкцией по заполнению документов.
Получить субсидию могут разные категории граждан. Главное требование — наличие постоянной московской регистрации и гражданства одной из трех стран: России, Белоруссии или Киргизии. Право на субсидию имеют владельцы жилья, участники жилищных кооперативов, люди, снимающие помещения в частном секторе, а также те, кто пользуется государственным или муниципальным жильем.