Около 700 млн рублей направят на строительство трех канализационно-насосных станций в Сергиевом Посаде

На площадке электронных торгов «РТС-Тендер» объявлены конкурсные процедуры, по результатам которых будут определены подрядчики на строительство трех КНС на территории Сергиева Посада. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Адреса новых станций: пр-д Сержанта Налдина на Скобянке, ул. Ивана Евсикова на Клементьевке, ул. 40 лет Октября в мкр. Северный. Последняя, самая крупная из них, обеспечит производительность перекачки до 7008 куб. м. По информации МУП «Водоканал», к этой КНС будут подключены две сотни многоквартирных домов и три десятка учреждений.

Подрядчик на строительство всех трех КНС будет определен к началу декабря. По сообщению ГКУ «Региональный центр торгов», строительные работы планируется завершить в 2027 году.

Новые КНС повысят надежность участков канализации в указанных микрорайонах и предотвратят риск изливов стоков на рельеф местности, что благоприятно отразится на экологии в целом.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.