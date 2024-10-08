Около 700 дефектов содержания урн выявлили в Подмосковье в 2024 году
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
С начала 2024 года в Московской области было выявлено порядка 700 дефектов содержания урн, 82% из которых уже устранено, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Наибольший объем работ сотрудниками коммунальной сферы выполнен в городских округах Одинцово — 90, Королев — 75 и Волоколамск — 53.
За своевременностью устранения дефектов малых архитектурных форм в рамках мониторинга состояния дворовых территорий и общественных пространств следит инспекторский состав министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Все неустраненные дефекты взяты в работу управляющими компаниями и МБУ региона.
Требования к размещению и содержанию урн:
- Расстояние между урнами, расположенными на тротуарах во дворах МКД должно быть не более 100 м;
- Урны сотрудники управляющих компаний и городских учреждений должны очищать от отходов в течение дня по мере необходимости, но не реже 1 раза в сутки;
- Окраску урны следует возобновлять не реже одного раза в год.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.
«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.