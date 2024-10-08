Около 700 дефектов содержания урн выявлили в Подмосковье в 2024 году

С начала 2024 года в Московской области было выявлено порядка 700 дефектов содержания урн, 82% из которых уже устранено, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Наибольший объем работ сотрудниками коммунальной сферы выполнен в городских округах Одинцово — 90, Королев — 75 и Волоколамск — 53.

За своевременностью устранения дефектов малых архитектурных форм в рамках мониторинга состояния дворовых территорий и общественных пространств следит инспекторский состав министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Все неустраненные дефекты взяты в работу управляющими компаниями и МБУ региона.

Требования к размещению и содержанию урн:

Расстояние между урнами, расположенными на тротуарах во дворах МКД должно быть не более 100 м;

Урны сотрудники управляющих компаний и городских учреждений должны очищать от отходов в течение дня по мере необходимости, но не реже 1 раза в сутки;

Окраску урны следует возобновлять не реже одного раза в год.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.