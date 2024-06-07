Около 700 баков установят в Подмосковье дополнительно этим летом

Зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов провел еженедельный штаб с главами муниципалитетов по наиболее актуальным вопросам содержания придомовых территорий и вывоза мусора. В планах установить еще дополнительно 647 баков этим летом. Об этом сообщает пресс-служба ГУСТ региона.

«Сейчас совместными усилиями с городскими округами мы проводим большую работу по установке дополнительной тары на летних контейнерных площадках. Этот вопрос сейчас наиболее актуален и злободневен. Всего в плане 647 баков. Также муниципалитеты представят предложения по переносу или обустройству контейнерных площадок по ходу движения населения к остановкам», — сообщил Мурашов.

Участники совещания также обсудили: статус осмотров территорий по чек-листу, ход выполнения работ по плановому ямочному ремонту, пешеходным коммуникациям, работа с фиктивными СНТ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.