Около 60% строек Подмосковья находятся под контролем ИИ

Фото - © Рейд по пресечению незаконной миграции на стройке в Химках/Медиасток.рф

«Цифровой бригадир» круглосуточно следит за стройками Подмосковья. Инновационная система контроля на основе искусственного интеллекта охватывает почти 60% объектов капитального строительства в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Искусственный интеллект в режиме реального времени анализирует видеопоток с камер наружного наблюдения на стройплощадках и распознает 22 класса данных с точностью 95%. Например: профессию специалиста при его входе на стройплощадку, вид техники, наличие или отсутствие каски на строителе, признаки пожара и сильного задымления на площадке, достаточно ли рабочих и спецтехники на стройке, есть ли прогресс в увеличении этажности зданий и т.п.

Если искусственный интеллект заметил нарушение, то он автоматически создает задачу на проверку. Если нарушение подтверждается, информация направляется исполнителю для оперативного устранения.

С помощью «Цифрового бригадира» уже выявлено более 1,7 тыс. инцидентов. Время реагирования на события на стройках сократилось с 30 минут до 1 минуты, а за период 2024-2025 гг. более 150 объектов введены в эксплуатацию без нарушения сроков.

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Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

Он отметил, что в Ступине, Дубне, Пущине и Серпухове наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное возведение индивидуального жилья.

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